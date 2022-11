OM : André Ayew fait passer un message spécial aux Marseillais

Guillaume de Saint Sauveur

Ancien attaquant emblématique de l’OM où il a d’ailleurs été formé au même titre que son petit frère Jordan, André Ayew a évoqué le club phocéen. Et l’attaquant ghanéen, actuellement au Qatar avec sa sélection nationale, fait passer un message au peuple marseillais qu’il a gardé dans son coeur.

Issu du centre de formation de l’OM où son père Abedi Pelé avait d’ailleurs été un joueur emblématique durant les années 90, André Ayew avait finalement quitté le club phocéen à l’été 2015, au terme de son contrat. Mais l’attaquant ghanéen, qui dispute actuellement la Coupe du Monde au Qatar avec les Black Stars , semble avoir conservé un lien très spécial avec l’OM.

« Marseille me manque »

Interrogé par La Provence , André Ayew a évoqué son lien particulier avec l’OM : « Marseille me manque beaucoup, c'est ma maison, j'y rentre de temps en temps. L'OM me manque aussi. Je suis tous les résultats, je sais tout ce qu'il s'y passe ! Ne vous inquiétez pas », a lancé André Ayew.

Ayew, bourreau de travail