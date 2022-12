Mercato - OM : Tudor pousse pour le départ de Gerson, Longoria est dans l’impasse

Axel Cornic

En rupture totale avec Igor Tudor, Gerson est clairement poussé vers la sortie à l’Olympique de Marseille. Le technicien croate l’a confirmé ce mercredi et le joueur ne s’entrainerait plus avec le reste du groupe... mais un transfert n’est pas simple ! Car selon nos informations les négociations avec Flamengo, qui a les faveurs de Gerson, sont tombées à l’eau.

Dans le football, tout peut très vite changer et ce n’est pas Gerson qui dira le contraire. Très performant en fin de saison dernière, le milieu avait été l’un des grands acteurs de la qualification en Ligue des Champions acquise sur le fil. Tout a pourtant changé en quelques semaines, avec le départ de Jorge Sampaoli et l’arrivée d’Igor Tudor.

Tout s’est écroulé pour Gerson

C’est simple, entre le Croate et le Brésilien, ça n’a jamais été le grand amour. Dès l’arrivée du nouvel entraineur de l’OM, les clashs se seraient répétés et Gerson n’a jamais manqué une occasion de faire connaitre son mal-être en public, avec notamment quelques remplacements polémiques lors de la première partie de saison. Finalement, cette situation délétère a débouché sur une rupture pure et simple...

Il s’entraine tout seul

D’après les informations de RMC Sport , le milieu de terrain ne s’entrainerait plus du tout avec le reste du groupe. Depuis la reprise, Gerson viendrait vraisemblablement l’après-midi pour s’entrainer seul pendant une heure, alors que ses coéquipiers travailleraient surtout le matin. Sa volonté serait claire, puisqu’il souhaiterait quitter l’OM pour retrouver son ancien club de Flamengo.

Tudor annonce un départ, mais...