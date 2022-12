Transferts - OM : Tudor lâche une grande annonce pour le mercato hivernal

Thibault Morlain

Alors que le mercato hivernal ouvrira ses portes le 1er janvier, du côté de l’OM, ça va bouger que ce soit dans le sens des départs que des arrivées. D’ailleurs, ce mercredi, en conférence de presse, Igor Tudor a annoncé la couleur pour ce marché des transferts et les besoins de l’OM en ce qui concerne le secteur offensif.

Déjà très actif lors du mercato estival, Pablo Longoria va encore s’activer pour l’OM durant le mois de janvier. En effet, l’effectif d’Igor Tudor a besoin de se renforcer en vue de la seconde partie de saison. Et un secteur de jeu semble cristalliser toutes les attentions à l’OM : l’attaque. Le Croate l’a d’ailleurs confirmé à l’occasion de son passage devant les journalistes ce mercredi.

Mercato - OM : Après Suarez, il se rapproche d’un départ de l’OM https://t.co/7O1G8JSm0q pic.twitter.com/ejCl1LC1dY — le10sport (@le10sport) December 28, 2022

« On a 3 joueurs qui ne sont plus là, on a besoin de recruter »

« Une demande offensive au mercato ? C'est une décision du club que l'on a pris conjointement. C'est factuel. On a 3 joueurs qui ne sont plus là, on a besoin de recruter. Il nous faut des joueurs de qualité, qui peuvent marquer », a ainsi assuré Igor Tudor en conférence de presse.

Un secteur offensif dépeuplé

L’OM a donc besoin de se renforcer offensivement et pour cause. Ça a déjà été acté, Luis Suarez a fait ses valises dans le cadre d’un prêt à Almeria. Blessé au genou, Amine Harit va rester sur la touche pendant encore plusieurs mois et à côté de cela, il y a toujours le cas Gerson, qui est en instance de départ.