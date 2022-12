OM : Les vérités de Dimitri Payet sur son calvaire avec Tudor

Thibault Morlain

Avec le changement d’entraîneur à l’OM, Dimitri Payet a vu sa situation être complètement bouleversée. Désormais, avec Igor Tudor, le numéro 10 phocéen se retrouve sur le banc de touche et à devoir jouer des bouts de match. Une situation loin d’être simple à vivre pour Payet qui s’est confié sur ce qu’il vit à l’OM depuis le début de la saison.

A l’OM, Igor Tudor a donc remplacé Jorge Sampaoli et Dimitri Payet a perdu gros. Leader du club phocéen la saison dernière, il s’est retrouvé sur le banc des remplaçants. Avec un temps de jeu réduit, le Réunionnais a dû prendre son mal en patience et voilà que cela pourrait payer. Lors de cette seconde partie de saison, Payet pourrait jouer plus avec l’OM…

« A moi de faire en sorte de lui poser des problèmes dans sa composition d’équipe »

En attendant, Dimitri Payet s’est confié à La Provence sur sa situation à l’OM avec Igor Tudor. « Mon temps de jeu n’est pas celui que j’espérais. C’est plus compliqué pour moi. Est-ce j’aurais plus de temps de jeu ? Je n’ai pas la réponse. C’est le coach qui décidera si je dois avoir plus de temps de jeu ou pas. Moi, je travaille au quotidien pour pouvoir répondre présent quand on fait appel à moi. (…) Mon implication ne faiblit pas ? C’est comme ça que ça paiera. Si le coach peut faire sans moi, c’est que j’ai des choses à travailler. A moi de faire en sorte de lui poser des problèmes dans sa composition d’équipe en étant bon à l’entraînement et en match. (…) Je pense qu’il attend de moi que je sois plus décisif, plus tranchant quand il fait appel à moi, que ce soit sur 15-20 minutes ou quand je suis titulaire. J’essaie d’apporter comme je l’ai fait à Monaco, un match important et qui peut compter », a-t-il tout d’abord expliqué.

« C’est une autre façon de voir le football »