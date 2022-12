OM : Après les clashs, le vestiaire se lâche totalement sur Igor Tudor

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Durant l'été, Igor Tudor avait suscité des crispations en interne. Plusieurs altercations avaient suivi son arrivée à l'OM. Mais depuis, le technicien croate semble avoir mis le vestiaire dans sa poche, comme l'illustrent les déclarations de Jonathan Clauss ou de Chancel Mbemba, même si l'épisode Ligue des champions n'est pas totalement digéré.

La méthode Igor Tudor avait fait des vagues durant l'été. Certains joueurs n'avaient pas apprécié sa rigidité, qui contraste avec le caractère de son prédécesseur Jorge Sampaoli. Président de l'OM, Pablo Longoria avait été contraint d'organiser une réunion en urgence avec le groupe, suite à des altercations entre Igor Tudor et certains joueurs comme Gerson, Mattéo Guendouzi ou encore Luis Suarez. Mais comme le laisse entendre, Jonathan Clauss lors d'un entretien à Foot Mercato , Igor Tudor semble faire, aujourd'hui, l'unanimité à l'OM.

« C’est un père super strict avec ses enfants »

« Lors de l’entraînement, il peut te piquer pour te pousser, il aime bien cela. Mais il a aussi un autre côté. Il fait parfois deux ou trois petites blagues pour détendre l’atmosphère. C’est un père super strict avec ses enfants parce qu’il veut le meilleur d’eux-mêmes, mais au-delà de ça, en sortant du contexte football, c’est quelqu’un de très gentil, de très diplomate. Il a beaucoup de leçons de vie à nous donner sur les choses qu’il a vécues et que nous n’avons pas forcément vécues » a déclaré Clauss.

« Si on a du mal à démarrer, lui, il s’en fout »

Pour l'ancien joueur de RC Lens, l'exigence d'Igor Tudor aide le groupe à progresser. « Si on vient de faire trois allers-retours et qu’au quatrième on a du mal à démarrer… Lui, il s’en fout. Mais, c’est là où il va me faire progresser. Parfois, j’ai ce moment-là, mais comme plein d’autres joueurs j’imagine, où je me dis "laisse-moi dix secondes". Mais non, il n’y a pas dix secondes. "Tu te reposeras à la mi-temps ou à la fin du match, dans la semaine, tu dormiras chez toi. Sur le terrain, c’est moi qui décide et si je veux que tu fasses douze fois l’aller-retour sans broncher, tu le fais » a confié Clauss, qui a omis d'évoquer la désillusion en Ligue des champions.

La blessure Ligue des champions