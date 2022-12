OM : Igor Tudor prend une décision fatale, son vestiaire est dépité

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Alors que l’OM avait son destin en main à la dernière journée de Ligue des Champions, la défaite contre Tottenham a scellé le parcours européen du club olympien. Chancel Mbemba et Jonathan Clauss, encore déçus par ce dénouement malheureux, sont revenus sur cette aventure.

Deux ans après la campagne désastreuse en Ligue des Champions, l’OM devait se racheter. Malgré des débuts difficiles, Igor Tudor est parvenu à inverser la tendance afin de s’offrir une dernière journée décisive contre Tottenham. En cas de victoire, l’OM se qualifiait. Le match nul permettait au moins au club olympien de basculer en Ligue Europa. Mais alors que l’OM tenait un point suffisant pour jouer la C3, Igor Tudor n’a pas informé ses joueurs du résultat final de l’autre rencontre. Une décision qui a plombé l’OM, puni à la dernière seconde par Tottenham.

« Ce jour-là, les larmes coulaient à l’intérieur »

« Ça fait mal, mais on vit avec. C’est un manque de concentration, de communication. L’équipe a besoin de feeling avec tout le monde, il faut bien gérer, avoir de l’expérience. Sur ce match contre Tottenham, on a manqué d’expérience. Pour moi, ça fait partie des grandes déceptions de ma carrière. Je ne pleure jamais, mais ce jour-là, les larmes coulaient à l’intérieur… », regrette Chancel Mbemba dans un entretien accordé à La Provence.

Clauss fait le bilan de cette aventure