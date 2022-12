OM : Après la Coupe du Monde 2022, Tudor est fixé pour le retour de Guendouzi et Veretout

Amadou Diawara

Finalistes de la Coupe du Monde avec la France, Jordan Veretout et Matteo Guendouzi se sont vus accorder une dizaine de jours de repos de la part d'Igor Tudor. Ainsi, les deux milieux de terrain de l'OM devraient être absents pour les deux prochains matchs de Ligue 1 : contre Toulouse et face à Montpellier.

Pour faire bonne figure lors de la Coupe du Monde au Qatar, Didier Deschamps a décidé de faire confiance à deux joueurs de l'OM : Jordan Veretout et Matteo Guendouzi. Malheureusement pour les deux milieux de terrain, ils n'ont eu que le match face à la Tunisie pour montrer de quoi ils étaient capables au sélectionneur des Bleus .

Équipe de France : Après son manqué contre l'Argentine, il fait son mea culpa https://t.co/BCntgJiK7p pic.twitter.com/XyfNxblRSu — le10sport (@le10sport) December 20, 2022

Une dizaine de jours de repos pour Veretout et Guendouzi ?

Toutefois, Jordan Veretout et Matteo Guendouzi ont pu vivre de l'intérieur l'épopée de l'équipe de France. En effet, les Bleus de Didier Deschamps sont parvenus à se hisser jusqu'en finale de la Coupe du Monde au Qatar, s'inclinant aux tirs-au-but face à l'Argentine de Lionel Messi ce dimanche après-midi.

Veretout et Guendouzi absents contre Toulouse et Montpellier ?