Équipe de France : Guendouzi snobe le PSG, Kimpembe l’interpelle

Actuellement avec l’équipe de France, Mattéo Guendouzi s’est fait remarquer par son absence sur une photo de groupe comprenant le reste des internationaux présents au Qatar, portant fièrement avec le maillot de leur premier club. La raison est simple puisque le milieu a été formé au PSG, incitant Presnel Kimpembe à chambrer son coéquipier.

À l’approche de son huitième de finale de la Coupe du monde contre la Pologne, l’équipe de France a décidé de rendre hommage aux premiers clubs amateurs des joueurs sélectionnés par Didier Deschamps pour la compétition. Ainsi, sur une photo publiée sur les réseaux sociaux, Kylian Mbappé et William Saliba arborent fièrement le maillot de l’AS Bondy, tandis que Steve Mandanda et Ousmane Dembélé représentent de leur côté l'Évreux Football Club 27. Tous les joueurs figurent sur le cliché, sauf un.

Guendouzi n’a pas porté le maillot du PSG

Une absence très remarquée sur les réseaux sociaux. En effet, Mattéo Guendouzi n’apparaît pas sur l’image publiée par la FFF. Le joueur de l’OM a commencé le football du côté du PSG et n’a donc pas porté le maillot du club rival pour l'occasion, en accord avec la Fédération comme l’a expliqué RMC .

Presnel Kimpembe qui charrie Matteo Guendouzi sous la photo des Bleus. 😭On le rappelle, le Marseillais aurait dû arborer un maillot de son premier club, qui n’est autre que… le PSG. pic.twitter.com/IpoOQXVo32 — BeFootball (@_BeFootball) December 3, 2022

Mattéo Guendouzi, t’es où ? », s’interroge Kimpembe