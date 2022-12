En pleine Coupe du monde, Mbappé envoie un magnifique message à Pelé

La rédaction

L'état de santé de Pelé est plus préoccupant que jamais. La légende brésilienne a été admise en soins palliatifs ce samedi alors qu'il ne répond plus au traitement de sa chimiothérapie. Le monde du football retient son souffle et l'international français Kylian Mbappé à adressé son soutien au Brésilien âgé de 82 ans.

Ce samedi, Folha a révélé que le Roi Pelé a été placé en soins palliatifs à l’hôpital Albert-Einstein de Sao Paulo suite à son cancer du côlon. Son état de santé était déjà préoccupant en début de semaine mais le Brésilien avait posté un message rassurant.

Mbappé envoie son soutien à Pelé

Sur son compte Twitter, Kylian Mbappé a adressé un message de soutien au triple champion du monde désormais âgé de 82 ans où il a appelé à prier pour le Roi Pelé : «Pray for the King». Le monde du football retient désormais son souffle tandis que Pelé lutte contre la maladie depuis septembre 2021.

Pray for the King 👑🙏🏽🇧🇷 @Pele — Kylian Mbappé (@KMbappe) December 3, 2022

Un état de santé inquiétant

Déjà en début de semaine, l'état de santé de Pelé était préoccupant mais la légende auriverde avait été rassurante en postant un message après la diffusion de son portrait sur une tour au Qatar. L'ancien joueur brésilien devrait rester hospitalisé les prochains jours pour un traitement continu.