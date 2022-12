Coupe du monde 2022 : France, Brésil… Quelle équipe est favorite pour la victoire finale ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après l’ultime journée de la phase de poules de la Coupe du monde ce vendredi, on connaît désormais les seize équipes encore en lice au Qatar. La France, l’Angleterre, le Brésil ou encore l’Espagne apparaissent comme les favoris pour la victoire finale, mais selon vous, quelle équipe remportera le Mondial ?

On connaît désormais les seize équipes qualifiées pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde qui démarreront ce samedi. La veille, la Corée du Sud et la Suisse ont obtenu leur billet, alors que le Portugal et le Brésil étaient d’ores et déjà qualifiés avant leur défaite. Une nouvelle compétition démarre désormais, avec des matches couperets où l’erreur n’est plus permise.

❌ Avec le but annulé de Griezmann lors de #FRATUN, une nouvelle polémique arbitrale éclate en #CoupeDuMondeFIFA La main de Maradona, l’attentat sur Battiston, les scandales en Corée, le coup de tête de Zidane… Retour sur ces affaires sur @le10Sport 📝⬇️https://t.co/TDxzVcCxZ8 — Bernard Colas (@BernardCls) December 1, 2022

La France vers la troisième étoile ?

Si l’Allemagne et la Belgique ont chuté dès la phase de poules, les autres nations citées parmi les favorites sont bien présentes. Ainsi l’Argentine de Lionel Messi affrontera la surprenante équipe d’Australie qui a réussi à évincer le Danemark dans le groupe de la France ce samedi (20h). Un peu plus tôt dans la journée (16h), les Pays-Bas et les États-Unis se feront face au stade Khalifa. De son côté, l’équipe de France, qui a fait forte impression avant de faire tourner contre la Tunisie, défie la Pologne dimanche (16h). Cité parmi les autres vainqueurs potentiels, l’Angleterre tentera de décrocher son billet pour les quarts le même jour à 20h contre le Sénégal.

Brésil, Espagne, Portugal… Les autres favoris

Le Brésil, probablement sans Neymar, rencontrera pour sa part la Corée du Sud lundi (20h) alors que l’Espagne tentera de ne pas tomber dans le piège marocain mardi (16h). Autre équipe à surveiller, le Portugal retrouvera la Suisse plus tard dans la soirée (20h) au stade Lusail. La Japon et la Croatie, qui semblent hors course pour aller au bout, s’affronteront de leur côté lundi (16h) dans ce qui apparaît comme le match le plus ouvert de ces huitièmes.



Mais selon vous, quelle équipe est favorite pour la victoire finale dans cette Coupe du monde au Qatar ? À vos votes