Coupe du monde 2022 : Le père de Neymar sort du silence, le Brésil tremble

La rédaction

Victime d'un tacle appuyé lors du premier match de la Coupe du monde face à la Serbie, Neymar a contracté une vilaine entorse à la cheville. Sa présence pour la suite de la compétition est incertaine, ce qui serait un énorme coup dur pour le Brésil qui perdrait son meilleur joueur, mais également pour le PSG. Le père et agent de Neymar s'est exprimé sur la blessure de ce dernier.

Déjà qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde, le Brésil va tenter ce vendredi soir (20h) de clôturer en beauté la phase de poules avec une nouvelle victoire face au Cameroun. Toutefois, Tite va composer sans Neymar, encore indisponible après son entorse à la cheville contractée contre les Serbes.

Neymar Sr encourageant

Dans un entretien accordé à Talk Sport, le père de Neymar a été interrogé sur la blessure de son fils : « Le plus important est qu'il puisse revenir sur le terrain et être à son meilleur niveau. Quand il a été blessé auparavant et qu'il est revenu, il était à son meilleur niveau. Il fera de son mieux », a d'abord expliqué Neymar Sr avant d'ajouter avec optimisme : « Je crois que Neymar sera de nouveau sur le terrain lors du match final et qu'il fera de son mieux pour gagner la Coupe du monde avec ses collègues de l'équipe brésilienne ».

Coupe du Monde 2022 : Courtois explique le fiasco de la Belgique au Qatar https://t.co/7jAnP2eE0P pic.twitter.com/c8n36d6WP8 — le10sport (@le10sport) December 2, 2022

«C'est le numéro 1»