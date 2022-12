Coupe du monde 2022 : La terrible sortie de Courtois sur la Belgique

Thibault Morlain

A la surprise générale, la Belgique a été éliminée de cette Coupe du monde 2022 dès les poules. C’est donc la fin d’un cycle pour les Diables Rouges et sa génération dorée qui ne remportera ainsi pas de trophée en sélection. Toutefois, à propos de cette « génération dorée », Thibaut Courtois n’a pas manqué de faire une sortie piquante et remarquée.

En concédant le match nul face à la Croatie ce jeudi, la Belgique a acté son élimination de la Coupe du monde. Alors que le climat était tendu autour des Diables Rouges, sur le terrain, les résultats n’ont pas suivi. L’aventure au Qatar s’arrête donc déjà pour les hommes de Roberto Martinez et c’est également la fin d’un rêve pour la génération dorée…

Coupe du monde 2022 : Après le fiasco, la Belgique sort du silence https://t.co/16ugpslrbw pic.twitter.com/PYuX7c0miE — le10sport (@le10sport) December 1, 2022

« Dorée, c’est un peu difficile à dire »

Suite à cette élimination de la Belgique, Thibaut Courtois a d’ailleurs été interrogé sur cet échec de la génération dorée des Diables Rouges. Le portier belge s’est alors montré assez agacé à ce sujet, lâchant pour BeIN Sports : « Dorée, c’est un peu difficile à dire si tu ne gagnes rien. On n’est pas une génération dorée, on est une génération avec beaucoup de talents, de grands joueurs partout en Europe ».

« On n’a pas été nous-mêmes »