Equipe de France : Une incroyable bombe est lâchée sur Karim Benzema

Ce dimanche, l'équipe de France affrontera la Pologne dans le cadre des huitièmes de finale de Ligue des champions. Une rencontre, que pourrait observer Karim Benzema devant sa télévision. Le joueur du Real Madrid avait été contraint de déclarer forfait avant la compétition en raison d'une blessure à la cuisse gauche. Un départ salué par certains membres du vestiaire.

Depuis l'Euro 2021, Karim Benzema est de retour en équipe de France. L'affaire de la sextape semble derrière le joueur du Real Madrid, qui rêvait de participer à cette Coupe du monde. Mais quelques heures avant la première rencontre face à l'Australie, Benzema était contraint de déclarer forfait, touché au quadriceps de la cuisse gauche.

Les Bleus libérés depuis le départ de Benzema ?

Comme l'avait annoncé L'Equipe, certains joueurs de l'équipe de France, notamment les jeunes du vestiaire, seraient plus libérés depuis le départ de Benzema. L'ambiance serait plus légère en interne et la pression serait moindre. Journaliste indépendant, Romain Molina va plus loin en indiquant que certains Bleus étaient opposés au retour de Benzema en sélection.

« Il y en a qui sont dégoutés qu’il revienne en équipe de France »