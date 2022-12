Mercato - OM : Payet vers un transfert ? Le clan Longoria dit tout

Guillaume de Saint Sauveur

En difficulté depuis le début de la saison à l’OM, Dimitri Payet n’entrait jusqu’ici pas vraiment dans les plans d’Igor Tudor. Mais en dépit de ce contexte très délicat et des offres exotiques reçues lors des précédentes périodes de mercato, il devrait rester à l’OM, et l’entourage de Pablo Longoria lui promet d’ailleurs davantage de temps de jeu.

Sous contrat jusqu’en 2024 avec l’OM, à quoi faut-il s’attendre pour l’avenir de Dimitri Payet ? L’international français, qui dispose déjà d’une offre de reconversion au sein du club qui avait été formulée par Jacques-Henri Eyraud à l’époque, peine à retrouver un statut de titulaire depuis la nomination d’Igor Tudor au poste d’entraîneur. Et l’hypothèse d’un départ de l’OM semblait de plus en plus crédible ces dernières semaines pour Payet…

Transferts - OM : Avant le mercato hivernal, retour sur l’été de folie de Longoria https://t.co/AqcmbRrCsQ pic.twitter.com/rJackmWZgW — le10sport (@le10sport) December 25, 2022

Payet n’envisage pas de partir

Finalement, L’EQUIPE annonce que l’international français garde un objectif majeur en tête : sa reconversion à l’OM, et contrairement à son coéquipier Gerson, il n’envisage aucunement un départ en janvier. Même s’il ne constate pas le même enthousiasme chez son président actuel, Pablo Longoria, au sujet de sa reconversion, Payet ne se voit pas changer d’air. Il a d’ailleurs décliné plusieurs propositions juteuses lors des dernières périodes de mercato en provenance du Golfe et notamment d’Arabie Saoudite. Et son statut devrait même évoluer à l’OM…

« Il doit être un joueur important »