Transferts - OM : Payet a pris une grande décision pour son mercato

Guillaume de Saint Sauveur

Malgré son statut de remplaçant de luxe cette saison à l’OM sous les ordres d’Igor Tudor et les nombreuses sollicitations dont il a fait l’objet lors des dernières périodes de mercato, Dimitri Payet n’envisage pas de changer d’air. Le numéro 10 phocéen aura même une belle carte à jouer en deuxième partie de saison.

À quoi faut-il s’attendre pour l’avenir de Dimitri Payet (35 ans), qui vit une saison plutôt compliquée à l’OM et dont le contrat court jusqu’en 2024 ? Très important l’an passé sous les ordres de Jorge Sampaoli, l’international français vit une période beaucoup plus compliquée depuis la nomination d’Igor Tudor l’été dernier puisqu’il a été relégué au statut de doublure de luxe, l’entraîneur croate lui préférant des profils tels qu’Amine Harit et Mattéo Guendouzi dans le onze-type de l’OM. Malgré tout, Payet n’a pas jeté les armes…

Transferts - OM : Voilà la meilleure recrue du mercato estival 2022 https://t.co/VAI6P7SPD6 pic.twitter.com/bubQapZfTd — le10sport (@le10sport) December 24, 2022

Payet vise toujours une reconversion à l’OM

L’EQUIPE fait le point sur l’épineux cas Payet dans ses colonnes du jour et assure que l’international français garde un objectif majeur en tête : sa reconversion à l’OM, déjà prévue au terme de son contrat et qui avait été organisée du temps de la présidence de Jacques-Henri Eyraud. Et même s’il considère que ce projet est désormais mal engagé avec Pablo Longoria, Payet ne lâche pas l’affaire, refusant d’ailleurs plusieurs propositions juteuses lors des dernières périodes de mercato en provenance du Golfe et notamment d’Arabie Saoudite. Contrairement à Gerson, Dimitri Payet est déterminé à continuer avec l’OM, et il a d’ailleurs de bonnes raisons d’y croire pour la deuxième partie de saison.

« Il doit être un joueur important »