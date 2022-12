Mercato - OM : Un incroyable coup de tonnerre avec Payet ?

Guillaume de Saint Sauveur

Alors que la route semblait tracée pour une retraite de Dimitri Payet à l’OM avec un projet de reconversion derrière, l’avenir de l’international français au sein du projet McCourt semble de plus en plus compromis étant donné son nouveau statut de remplaçant. Et les cartes semblent totalement redistribuées…

Le 27 juin 2020, alors qu’il était encore à cette époque président de l’OM, Jacques-Henri Eyraud avait organisé une conférence de presse surprise pour annoncer la prolongation de contrat de Dimitri Payet jusqu’en 2024. Le deal était clair : une baisse de salaire assez nette pour le numéro 10 marseillais, mais un projet de reconversion pour intégrer l’organigramme de l’OM après la fin de sa carrière de joueur. Un deal qui semblait gagnant-gagnant sur le papier, mais tout est désormais relancé pour Payet…

Mercato - OM : Le successeur de Payet déjà identifié par Longoria ? https://t.co/ZG8iEf176k pic.twitter.com/AqbQpDaYfF — le10sport (@le10sport) December 23, 2022

Payet a changé de statut à l’OM

En effet depuis l’arrivée d’Igor Tudor l’été dernier sur le banc de l’OM, Dimitri Payet est devenu remplaçant de luxe, barré notamment par la belle montée en puissance d’Amine Harit. L’international français, qui reste à ce jour la recrue la plus chère du mercato de l’OM (son retour en provenance de West Ham pour 30M€, en janvier 2017), doit donc accepter ce statut sans broncher, d’autant que Pablo Longoria a pris le parti de son entraîneur comme il l’a indiqué mi-novembre en conférence de presse : « En tant que dirigeant, on doit respecter les choix du coach. Le talent de Payet est une évidence. Mais c'est le coach qui prend les décisions, le collectif est plus important que tous les cas individuels. C'est la décision du coach et on la soutient », a lâché le président de l’OM. Le décor est donc planté pour Payet.

Un départ inévitable ?

Malgré un contrat qui court jusqu’en 2024, Dimitri Payet pourrait donc finir par envisager un départ de l’OM, soit cet hiver soit l’été prochain. Une décision qui relancerait donc à 35 ans totalement sa fin de carrière, mais également son projet de reconversion qui avait été acté avec Jacques-Henri Eyraud au moment de sa prolongation avec l’OM en 2020. Un projet de reconversion qui serait d’ailleurs vu d’un très mauvais œil par Longoria… Le divorce, à terme, semble donc déjà assuré.