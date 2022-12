Mercato - PSG : En janvier, le départ de cette star paraît inévitable

Guillaume de Saint Sauveur

Relégué à un statut de doublure de luxe depuis la nomination de Christophe Galtier sur le banc du PSG en début de saison, Keylor Navas n’a pas eu droit à la moindre minute de jeu. Un départ semble donc inévitable pour le gardien costaricien, d’autant qu’un cador étranger est annoncé avec insistance sur ses traces pour le mercato de janvier.

Passé tout proche d’un départ du PSG pour rejoindre Naples l’été dernier, Keylor Navas avait finalement scellé son avenir quelques heures avant la clôture du mercato : « Après un été de grande incertitude, le jour est venu de remercier les clubs et les supporters qui se sont intéressés à moi, en valorisant mon travail et ma carrière. C'est une source de fierté de se sentir si aimé, d'être soutenu. Il est également temps de vous faire savoir que je continuerai à travailler dur à Paris, sans perdre confiance, en aidant l'équipe autant que possible, sans baisser les bras et en donnant, comme d'habitude, le meilleur de moi-même chaque jour », avait lancé Keylor Navas.

Navas, l’éternel numéro 2

Sauf qu’avec l’arrivée de Christophe Galtier et sa volonté d’instaurer une hiérarchie claire chez les gardiens, Keylor Navas s’est donc retrouvé dans la peau de doublure de luxe derrière Gianluigi Donnarumma qui a disputé l’intégralité des rencontres du PSG depuis le début de la saison. Et malgré un contrat qui court jusqu’en 2024, difficile donc d’imaginer l’ancien gardien du Real Madrid se contenter éternellement de ce rôle de remplaçant…

Le Bayern est à l’affût

Un départ à terme semble donc inévitable pour Keylor Navas, d’autant qu’il dispose peut-être d’un point de chute XXL offert sur un plateau ! Manuel Neuer étant out jusqu’à la fin de la saison en raison d’une blessure contractée au ski, le Bayern Munich cherche impérativement à recruter un gardien de renom en janvier, et le nom du numéro 1 du PSG est évoqué avec insistance malgré quelques réticences (son âge, le fait qu’il ne parle pas allemand…). Quoi qu’il en soit, difficile d’imaginer Keylor Navas continuer dans cette situation encore deux saisons au PSG.