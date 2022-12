Mercato : Cristiano Ronaldo à l’OM, contact confirmé

Guillaume de Saint Sauveur

Libre de tout contrat depuis sa résiliation avec Manchester United, Cristiano Ronaldo a fait l’objet de nombreuses spéculations ces derniers mois. L’OM a fait partie des options évoquées pour la star portugaise, et Basile Boli a même confirmé que des discussions s’étaient tenus entre les deux parties.

Interrogé en octobre dernier en conférence de presse, le président de l’OM Pablo Longoria réagissait aux rumeurs concernant une possible arrivée de Cristiano Ronaldo : « On rentre toujours dans des conversations... Le foot c'est très clair, tu fais avec les moyens dont tu as à disposition, avec un équilibre économique. (...) On est loin des idées comme ça, des grandes stars, des joueurs individuels. On est plus pour les joueurs collectifs qui nous donnent de la performance individuelle au service du collectif », indiquait le président de l’OM.

👇Une réunion est fixée pour boucler le transfert de Cristiano Ronaldo 👇 pic.twitter.com/tvmRvr4xZz — le10sport (@le10sport) December 22, 2022

CR7 sur le marché

Depuis, le dossier Ronaldo a encore beaucoup bougé, puisque l’attaquant portugais a fini par résilier son contrat avec Manchester United le 22 novembre dernier après avoir donné une interview à charge contre son entraîneur et ses dirigeants. CR7 se retrouve donc sur le marché, mais faut-il pour autant y croire du côté de l’OM ?

« Ronaldo était en pourparlers avec l’OM »