Transferts - OM : Le mercato a tourné une page de l’histoire du club

Guillaume de Saint Sauveur

Malgré son statut de légende de l’OM et son ancienneté au sein du club phocéen, Steve Mandanda a décidé de changer d’air et de rejoindre Rennes l’été dernier en raison de son faible temps de jeu. Une page s’est donc tournée pour l’OM avec ce transfert, puisque Mandanda a marqué de son empreinte son passage au Vélodrome.

Après avoir porté le maillot de l’OM pendant 14 saisons (2007-2016 puis 2017-2022), Steve Mandanda a décidé de changer d’air lors du dernier mercato estival. L’emblématique gardien de 37 ans, qui a vu son temps de jeu fondre avec le recrutement de Pau Lopez, a résilié son contrat avec l’OM pour finalement s’engager jusqu’en 2024 du côté du Stade Rennais, où il a retrouvé un statut de titulaire indiscutable. Et une belle page de l’histoire s’est donc tournée pour l’OM.

Mercato - OM : Proche d’un transfert, il va exploser à Marseille https://t.co/ckvpIa8ABi pic.twitter.com/ek6LhQzbqw — le10sport (@le10sport) December 23, 2022

« J’aurais pu rester à l’OM »

Interrogé en novembre dernier dans les Canal Football Club, Steve Mandanda s’est confié sur les coulisses de son départ de l’OM : « J’aurais pu rester à Marseille, je finis tranquille, je joue, je ne joue pas, je joue quelques matchs. Mais ce que j’ai vécu la saison dernière, ça a été trop difficile à supporter pour moi d’être sur le banc, de ne pas jouer. C’est quelque chose que je ne supporte pas. urais-je mérité un peu plus de respect vis-à-vis du club ? Sûrement. Mais ça ne s’est pas passé de cette manière. Je comprends que les dirigeants de l’Olympique de Marseille partent sur une autre idée, un autre projet, et aujourd’hui je leur donne raison parce que Pau (ndlr Lopez) est très performant et fait une très belle saison », a notamment expliqué Mandanda.

« C’est une douleur »