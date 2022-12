Transferts - PSG : Kylian Mbappé a réclamé un gros coup au mercato

Guillaume de Saint Sauveur

Partenaire d’Aurélien Tchouaméni en équipe de France et très fan de son profil, Kylian Mbappé souhaitait d’ailleurs le faire venir au PSG lors du dernier mercato estival. Flatté par cet intérêt, l’ancien milieu de terrain de l’AS Monaco a néanmoins privilégié le projet du Real Madrid mais confirme l’intérêt de Mbappé à son égard.

Auteur d’un exercice 2021-2022 de grande qualité avec l’AS Monaco, ce qui lui a d’ailleurs permis de s’installer comme un titulaire indiscutable en équipe de France, Aurélien Tchouaméni a été l’une des grandes attractions du dernier mercato estival. Le PSG et Liverpool étaient notamment sur les rangs pour le milieu de terrain de 22 ans, mais c’est finalement le Real Madrid qui a raflé la mise en bouclant le transfert de Tchouaméni pour 100M€. Pourtant, Kylian Mbappé étant en mission sur ce dossier…

Mbappé a tenté Tchouaméni au PSG

Dans un entretien accordé à France Football en novembre dernier, Aurélien Tchouaméni a clairement indiqué que Kylian Mbappé avait tout fait pour essayer de faire pencher la balance en faveur du PSG : « Mbappé a-t-il tenté de me dévier de ma trajectoire ? À la fin de la saison surtout, car, lui aussi était en stand-by. C'était une discussion très cool avec Kylian. Il voulait savoir ce que je comptais faire. Je lui ai aussi demandé ce que lui comptait faire », indique Tchouaméni, qui a opté pour le Real Madrid.

« Mon choix était fait depuis longtemps »