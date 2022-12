Mercato - Real Madrid : La date est déjà fixée pour le départ de Benzema ?

Guillaume de Saint Sauveur

Sacré Ballon d’Or 2022 et au top de sa carrière à 35 ans, Karim Benzema ne fait décidément rien comme les autres. Le buteur français reste indéboulonnable pour l’instant à la pointe de l’attaque du Real Madrid, mais son sort pourrait être scellé à l’été 2024 par le recrutement du jeune crack brésilien, Endrick.

Alors qu’il s’apprête à prolonger son contrat d’une année avec le Real Madrid, soit jusqu’en 2024, où s’arrêtera Karim Benzema ? Le buteur français, âgé de 35 ans, n’a jamais semblé aussi fort de toute sa carrière, ce qui lui a logiquement valu d’être sacré Ballon d’Or en octobre dernier, quelques mois après avoir remporté une nouvelle Ligue des Champions avec le Real Madrid. Pourtant, de par son âge, Benzema se rapproche inexorablement de la fin de sa carrière…

Benzema a déjà dit adieu aux Bleus

Contraint de déclarer forfait à la dernière minute pour la Coupe du Monde au Qatar avec l’équipe de France cet hiver, Karim Benzema a ensuite acté la fin de sa carrière international via un post sur les réseaux sociaux : « J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier ! J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin », a expliqué le buteur du Real Madrid pour justifier sa décision vis à vis des Bleus. Mais qu’en est-il de son futur avec le club merengue ?

Benzema contraint de raccrocher en 2024 ?