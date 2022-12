Équipe de France : Benzema lâche une bombe sur son avenir avec les Bleus

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Convoqué pour la Coupe du monde au Qatar, Karim Benzema a finalement dû déclarer forfait en raison d’une blessure au quadriceps. Au lendemain de la défaite des Bleus en finale de ce Mondial, l’attaquant du Real Madrid a lâché une bombe : il prend sa retraite internationale.

Après près de six ans d’absence en équipe de France, Karim Benzema avait fait son retour pour l’Euro. Convoqué pour la Coupe du monde au Qatar, l’attaquant du Real Madrid a finalement dû déclarer forfait en raison d’une blessure au quadriceps. Un crève cœur pour le Ballon d’Or 2022 qui aurait pu aider les Bleus , finalement battus en finale de cette Coupe du monde. S’il a un temps été question d’un retour, Didier Deschamps n’a pas caché son agacement au sujet de cette rumeur.

Deschamps s’était agacé des questions sur Benzema

« Vous vous passez le mot entre journalistes étrangers ? Si je ne réponds pas, c’est que je suis énervé. J’ai des joueurs qui ont été blessés avant, Karim en fait partie aussi. Vous connaissez les 24 joueurs, me poser des questions vis-à-vis de ses joueurs là, c’est pour le moins maladroit, pour ne pas dire plus. Je ne m’occupe pas des invitations, des joueurs blessés ou des anciens joueurs, on a eu un groupe au départ et on en a perdu 3 depuis, Nkunku, Karim et Lucas Hernandez. Ce sont des circonstances et c’est comme ça. Je souris au cas où… », avait lâché Didier Deschamps avant la finale de la Coupe du monde.

J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier ! J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin. #Nueve pic.twitter.com/7LYEzbpHEs — Karim Benzema (@Benzema) December 19, 2022

« J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin »