Équipe de France : Deschamps dans le flou, Le Graët en remet une couche sur son avenir

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Après la finale de la Coupe du monde perdue face à l’Argentine, Didier Deschamps a refusé de se positionner pour son avenir, lui qui arrive en fin de contrat avec l’équipe de France. Noël Le Graët, le président de la FFF, a confirmé qu’il allait le rencontrer « le plus rapidement possible ».

Maintenant que la Coupe du monde est terminée, Didier Deschamps va devoir trancher pour son avenir. En fin de contrat avec l’équipe de France, le technicien français sait qu’il aura le choix puisqu’il a atteint le dernier carré, ce qui était l’objectif fixé par Noël Le Graët. Mais pour le moment, Deschamps préférait mettre ce dossier de côté.

« Ce soir, je n'ai pas envie de parler de ça »

« Même si ça s'était bien passé, je n'aurais pas donné la réponse non plus. L'important, c'est l'équipe de France, elle est au-dessus de tout. Je verrai mon président en début d'année comme c'était prévu, on verra bien. Ce soir, je n'ai pas envie de parler de ça », regrettait Didier Deschamps après la défaite de l’équipe de France en finale de la Coupe du monde face à l’Argentine.

Équipe de France : L’entourage de Deschamps se positionne sur son avenir https://t.co/Y9LBgioTZV pic.twitter.com/uvG5TDp3Ox — le10sport (@le10sport) December 19, 2022

Deschamps et Le Graët vont se voir « le plus rapidement possible »