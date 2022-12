Équipe de France : L’entourage de Deschamps se positionne sur son avenir

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Battu en finale de Coupe du monde par l’Argentine, Didier Deschamps va devoir prendre une décision pour son avenir. En fin de contrat, le sélectionneur des Bleus n’a pas voulu se prononcer après la défaite. Même son entourage ne serait pas vraiment fixé quant à la décision qu’il va prendre.

Malgré la défaite en finale de la Coupe du monde contre l’Argentine, Didier Deschamps a redoré le blason de l’équipe de France. Noël Le Graët l’avait annoncé avant le Mondial, Deschamps pourra choisir pour son avenir s’il atteint le dernier carré. C’est désormais chose faite.

« Je verrai mon président en début d’année »

Cependant, après l’énorme désillusion, Didier Deschamps ne voulait pas s’étendre sur son cas personnel. « Même si ça s'était bien passé, je n'aurais pas donné la réponse non plus. L'important, c'est l'équipe de France, elle est au-dessus de tout. Je verrai mon président en début d'année comme c'était prévu, on verra bien. Ce soir, je n'ai pas envie de parler de ça », expliquait le sélectionneur des Bleus après la défaite face à l’Argentine.

Équipe de France : Absent au Qatar, Pogba prend une décision fracassante pour son avenir https://t.co/cAweMam0VS pic.twitter.com/hwx5XUdFhH — le10sport (@le10sport) December 19, 2022

Son entourage n’est pas fixé