Mercato : Deschamps laisse planer le doute, Macron l’interpelle pour son avenir

Thomas Bourseau

Didier Deschamps voit son contrat arriver à expiration à la fin de ce mois de décembre et ne pourra éventuellement pas tirer sa révérence en partant par la grande porte en raison de la défaite de l’Équipe de France en finale de Coupe du monde. Mais pour Emmanuel Macron, il faut que le sélectionneur continue malgré l’amertume de l’échec.

Cela se sera joué à une séance de tirs au but. Comme en 2006, l’Équipe de France avait atteint la finale de la Coupe du monde pour laisser le trophée lui filer entre les doigts dans cette mort subite si cruelle pour le perdant. Au terme d’une finale qui restera dans les annales en raison de son lot de rebondissements et une pression constante de part et d’autres, Didier Deschamps n’a pas caché son amertume après cette défaite aux tirs au but face à l’Argentine de Lionel Messi au micro de TF1 . « La déception est tellement énorme, il y a eu un avant et un pendant pas des plus faciles mais ce ne sont pas des excuses. Cela a été un pur bonheur avec le staff et les joueurs de partager ce Mondial. Il y a les matchs mais c'est une aventure humaine, il ne faut pas l'oublier. De ce côté là, il n'y a que du positif. Quand il n'y a pas le Graal au bout, on en était pas loin, ça fait mal. Il faudra du temps pour digérer ».

Equipe de France : Après l'Argentine, Le Graët lâche une grosse annonce pour l'avenir de Deschamps https://t.co/qcK1X9JSbv pic.twitter.com/nBsFeYla8T — le10sport (@le10sport) December 18, 2022

«Même si ça s'était bien passé, je n'aurais pas donné la réponse non plus»

Sous contrat jusqu’à la fin de l’année civile 2022 avec la Fédération française de football, Didier Deschamps s’est brièvement confié sur son avenir pour TF1 et dans des propos rapportés par RMC Sport . « La suite de mon aventure chez les Bleus ? Même si ça s'était bien passé, je n'aurais pas donné la réponse non plus. L'important, c'est l'équipe de France, elle est au-dessus de tout. Je verrai mon président en début d'année comme c'était prévu, on verra bien. Ce soir, je n'ai pas envie de parler de ça ».

«Je veux qu'il poursuive ! Je lui ai dit qu'il fallait qu'il digère»