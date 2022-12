Mercato - PSG : L’entraîneur du projet QSI pour la saison prochaine déjà connu ?

Guillaume de Saint Sauveur

Nommé l’été dernier sur le banc du PSG suite au renvoi de Mauricio Pochettino, Christophe Galtier a réalisé une première moitié de saison relativement convaincante à la tête du club de la capitale qui demeure invaincu cette saison. D’ailleurs, Galtier semble clairement se projeter à long terme au sein du projet QSI et devrait donc, sauf énorme surprise, rester au PSG la saison prochaine.

Suite au limogeage de Mauricio Pochettino l’été dernier, le PSG s’était donc mis en quête d’un nouvel entraîneur, et la priorité du Qatar se nommait Zinedine Zidane. Seulement voilà, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, l’ancien technicien du Real Madrid a refusé la proposition des Qataris, et c’est donc Christophe Galtier qui a donc quitté l’OGC Nice pour débarquer. Il était l’option numéro un de Luis Campos, avec qui il avait déjà collaboré au LOSC, et Galtier semble pleinement épanoui depuis son arrivée au PSG.

« Plusieurs saisons au PSG ? Je le souhaite »

Actuellement sous contrat jusqu’en 2024, Galtier semble se projeter à long terme au sein du projet QSI comme il l’avait clairement indiqué début décembre au micro de Télématin : « Je me ne suis pas projeté sur l'après. Je profite jour après jour, semaine après semaine, mois après mois et saison après saison de cette magnifique ville et de son grand club qu'est le Paris Saint-Germain. Ça veut dire qu'il va y avoir plusieurs saisons au PSG ? Je le souhaite ». En clair, il devrait rester en place la saison prochaine au PSG, d’autant que les résultats parlent en sa faveur le club de la capitale est toujours invaincu.

« Je suis très heureux »