Transferts - PSG : Mettant le feu au mercato, Dembélé reçoit une réponse du Barça

Thomas Bourseau

En marge du prochain mercato estival, Ousmane Dembélé devrait faire couler beaucoup d’encre dans la presse et à commencer en raison de l’intérêt du PSG. Disposant d’un joli marché en Angleterre, le Français devrait être bloquer par le FC Barcelone. Explications.

Après l’Équipe de France, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé pourraient évoluer ensemble en club. En effet, bien que le FC Barcelone ait prolongé son contrat l’été dernier jusqu’en juin 2024, le champion du monde tricolore serait susceptible de plier bagage à la prochaine intersaison. De par ses performances avec le FC Barcelone et l’Équipe de France ces dernières semaines, il semblerait que la cote de Dembélé soit importante sur le marché des transferts et notamment du côté du PSG. Mundo Deportivo affirme ces dernières heures que le Paris Saint-Germain en pincerait à nouveau pour Ousmane Dembélé.

Équipe de France : Terrible révélation sur Mbappé, Dembélé passe aux aveux https://t.co/Ds7ZJ71Cmm pic.twitter.com/dAYpeAKpXj — le10sport (@le10sport) December 17, 2022

Le PSG confronté à l’Angleterre pour Ousmane Dembélé

Et si jamais le PSG lançait une offensive dans le cadre du prochain mercato estival pour Ousmane Dembélé, un investissement de 50M€ serait suffisant, soit le montant de sa clause libératoire à compter de juin 2023, elle qui s’élèverait actuellement à 100M€. Il semblerait que le PSG ait fort à faire dans la course à la signature d’Ousmane Dembélé. Chelsea serait également de retour dans cette opération et se mesurerait, en plus du PSG, à Tottenham ou encore Wolverhampton.

Le Barça ferme la porte à double tour pour Dembélé