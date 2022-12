Équipe de France : Ousmane Dembélé annonce la couleur avant l'Argentine

La rédaction

Ce dimanche après-midi, l’équipe de France affrontera l’Argentine en finale de la Coupe du Monde au Qatar. Pour la deuxième fois de sa carrière, Ousmane Dembélé tentera de remporter un titre de champion du monde. Présent en conférence de presse ce vendredi, l’attaquant du FC Barcelone a évoqué ce rendez-vous tant attendu face à l'Albiceleste.

«Je ne pense pas qu’ils fassent cela par méchanceté»

En conférence de presse, Ousmane Dembélé a évoqué l’attitude des Argentins avant la finale. « Je ne pense pas qu’ils fassent cela par méchanceté. Après dans le football, il faut être agressif, il faut avoir du répondant. On espère les contrer et on espère faire un bon match. Je pense que cela va être un très bon match de football. C’est une très belle affiche. Et j’espère que cela va être une belle finale. »

L'Argentine est meilleure qu'en 2018 »