Équipe de France : Victime d'une hécatombe, Deschamps est fixé avant l'Argentine

Hugo Chirossel

Alors qu'elle se prépare pour affronter l’Argentine en finale de la Coupe du monde, l’équipe de France est frappé de plein fouet par un virus. En effet, Ibrahima Konaté et Raphaël Varane sont touchés, comme cela avait été le cas pour Kinglsey Coman, Dayot Upamecano et Adrien Rabiot avant la rencontre face au Maroc. A deux jours du choc face à l'Argentine, Didier Deschamps peut trembler.

Il ne reste plus que deux jours avant la finale de la Coupe du monde. Dimanche, l’équipe de France et l’Argentine s’affronteront pour savoir qui sera sacré au Qatar. Mais l’inquiétude grandit du côté des Bleus avant cette rencontre décisive. En effet, le vestiaire de Didier Deschamps est touché par un virus depuis quelques jours.

Équipe de France : Ousmane Dembélé prend position pour le retour de Benzema au Qatar https://t.co/pET7YHesVo pic.twitter.com/jSiB3IjIQi — le10sport (@le10sport) December 16, 2022

Les Bleus touchés par un virus

Comme l’indique RMC Sport ce vendredi, Ibrahima Konaté et Raphaël Varane ont eux aussi pris un « coup de froid ». Cela avait déjà été le cas pour Kingsley Coman, Adrien Rabiot et Dayot Upamecano avant de jouer contre le Maroc en demi-finale. Comme l’indique Le Parisien , les deux derniers cités allaient beaucoup mieux ce jeudi et ont pu participer à la séance d’entraînement du jour sans problème.

Ibrahima Konaté le plus touché, devant Coman et Varane