Mercato - PSG : Galtier lâche une grande annonce pour son avenir

Thibault Morlain

Mauricio Pochettino remercié, le PSG a décidé de faire confiance à Christophe Galtier. Cet été, le natif de Marseille est ainsi arrivé de l'OGC Nice, prenant place sur le banc du club de la capitale comme entraîneur. Galtier a alors signé un contrat jusqu'en 2024 avec le PSG, où il souhaite s'inscrire sur la durée comme il l'a expliqué ce mardi.

Depuis quelques mois maintenant, Christophe Galtier est l'entraîneur du PSG. Arrivé en provenance de l'OGC Nice, le technicien de 56 ans a été choisi par Luis Campos et le Qatar pour diriger le nouveau projet parisien. Alors que pour le moment tout se passe bien pour Galtier au PSG, le principal intéressé espère que cela durera le plus longtemps possible...

Mercato - PSG : Le Real Madrid prend une décision fracassante pour Mbappé https://t.co/3I5PXNhbB7 pic.twitter.com/QLtKPpirco — le10sport (@le10sport) December 6, 2022

« Il va y avoir plusieurs saisons au PSG ? Je le souhaite »

De passage sur le plateau de Télématin ce mardi, Christophe Galtier a lâché un message fort sur son avenir en tant qu'entraîneur du PSG. Le natif de Marseille a ainsi expliqué : « Je me ne suis pas projeté sur l'après. Je profite jour après jour, semaine après semaine, mois après mois et saison après saison de cette magnifique ville et de son grand club qu'est le Paris Saint-Germain. Ça veut dire qu'il va y avoir plusieurs saisons au PSG ? Je le souhaite ».

« Je suis l'entraîneur du Paris Saint-Germain et je suis très heureux »