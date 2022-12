Mercato - PSG : Motta plutôt que Galtier, la vérité est rétablie

Thibault Morlain

Après avoir remercié Mauricio Pochettino, le PSG a décidé de faire confiance à Christophe Galtier pour être son nouvel entraîneur. Un choix notamment de Luis Campos qui l’avait connu au LOSC. Mais visiblement, tout le monde n’était pas sur la même longueur d’onde à propos de l’ancien de l’OGC Nice. Alors qu’il a été expliqué que Nasser Al-Khelaïfi aurait préféré Thiago Motta, le président du PSG a tenu à mettre les choses au point.

Suite au fiasco face au Real Madrid en Ligue des Champions, le PSG a décidé de repartir sur un nouveau projet. Mauricio Pochettino a ainsi été remercié et c’est Christophe Galtier qui a été nommé entraîneur, retrouvant à cette occasion Luis Campos, avec qui il avait déjà fait la paire au LOSC. Débarqué de l’OGC Nice, Galtier a ainsi pris les commandes et pour le moment, ce choix est payant quand on voit son début de saison.

Al-Khelaïfi voulait Motta ?

Pourtant, Nasser Al-Khelaïfi n’aurait pas été si chaud que cela à l’idée de faire venir Christophe Galtier sur le banc du PSG. Ainsi, dernièrement, il était expliqué que le président du club de la capitale avait une autre priorité pour remplacer Mauricio Pochettino : Thiago Motta. Al-Khelaïfi aurait même demandé à Luis Campos de s’activer pour faire venir l’Italien, ancien joueur du PSG. Alors que le conseiller sportif portugais aurait bien décroché son téléphone, il n’aurait pas fait le forcing plus que cela afin de faire venir Christophe Galtier.

« Encore un commentaire incroyable qu'on a pu lire »