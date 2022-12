Mercato - PSG : L'annonce retentissante d'Al-Khelaïfi sur Mbappé et Messi

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Lionel Messi partira librement et gratuitement dans un nouveau club à l'été 2023 s'il ne prolonge pas d'ici-là. Alors que Kylian Mbappé serait engagé jusqu'au 30 juin 2024 - avec une année supplémentaire en option - Nasser Al-Khelaïfi a fait passer un message clair sur l'avenir de ses deux stars.

Arrivé à l'été 2021 au PSG, Lionel Messi a signé un contrat de deux saisons. Par conséquent, la Pulga partira librement et gratuitement dans un nouveau club à la fin de cette saison si elle ne prolonge pas d'ici-là. Conscient de la situation de Lionel Messi, Luis Campos est déjà passé à l'action pour ne pas voir ce scénario se produire.

«J'espère que Messi et Mbappé seront les plus forts au Mondial»

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Luis Campos a lancé les hostilités pour prolonger Lionel Messi. En parallèle, le conseiller football du PSG pourrait être contraint d'étendre le bail de Kylian Mbappé rapidement, puisque ce dernier serait engagé jusqu'au 30 juin 2024, avec une année supplémentaire en option.

«Après, on parlera»