Mercato : Après avoir snobé le PSG cet été, il regrette ? La réponse

Thibault Morlain

A la recherche d’un attaquant lors du dernier mercato estival, Luis Campos pensait notamment à Gianluca Scamacca pour le PSG. Finalement, les négociations ont été compliquées avec Sassuolo et l’Italien a pris la direction de West Ham. Mais voilà que l’aventure est compliquée en Premier League pour Scamacca. Au point de lui donner des regrets sur son choix ?

Luis Campos avait différentes priorités pour le PSG sur le marché des transferts. L’une des idées était de recruter un nouvel attaquant. Alors que le rêve se nommait Robert Lewandowski, l’option Gianluca Scamacca a aussi été étudiée. L’Italien évoluait alors du côté de Sassuolo, qui demandait toutefois trop d’argent au goût de Campos. Ce dernier a alors abandonné le dossier et Scamacca a plutôt rejoint la Premier League s’engageant du côté de West Ham.

Mercato : Le PSG prépare une offre colossale pour prolonger Messi https://t.co/uhO86ugXi7 pic.twitter.com/dwjJPCmU5g — le10sport (@le10sport) December 2, 2022

« Ces rumeurs sont fausses »

Aujourd’hui à West Ham, Gianluca Scamacca ne connait toutefois pas les meilleurs débuts. De quoi alors lui donner déjà l’envie de faire ses valises ? Pour Caught Offside , Fabrizio Romano a répondu aux rumeurs à propos d’un possible départ de Scamacca, expliquant alors : « J’ai été surpris de voir certaines rumeurs d’Italie à propos d’un intérêt de Naples pour Scamacca. (…) De ce que je comprends, Scamacca est heureux à Londres. Il a toujours voulu essayer l’expérience en Premier League et il est déterminé à se battre pour sa place à West Ham. Actuellement, ces rumeurs sont fausses ».

« Dans quelques mois, j'y arriverai »