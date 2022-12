Mercato - PSG : Un échec à 80M€ pour Campos, voilà pourquoi

Thibault Morlain

Pour préparer l’avenir du PSG, Luis Campos a notamment les yeux rivés du côté du Brésil et de Palmeiras. Comme beaucoup, le club de la capitale est intéressé par Endrick. Mais un autre crack aurait tapé dans l’oeil du PSG : Estevao. C’est ainsi que Campos aurait proposé 80M€ pour les deux joueurs. Une offre refusée par Palmeiras et on sait pourquoi.

Ce n’est désormais plus un secret, le PSG fait partie des prétendants d’Endrick, le crack brésilien de Palmeiras. A la lutte avec le Real Madrid ou encore le FC Barcelone, Luis Campos est déjà passé à l’action. Mais cette offre formulée ne concernait pas seulement Endrick. Ainsi, alors que le PSG aurait lâché 80M€, c’était pour recruter l’attaquant de 16 ainsi ainsi que son coéquipier, Estevao.

« Le PSG a fait une offre de 80M€ »

Journaliste pour ESPN , Daniel Bocatto a d’ailleurs expliqué à Berbabeu Digital à propos de cette offre du PSG pour Endrick et Estevao : « Le PSG a fait une offre de 80M€ pour Endrick et Estevao, un jeune joueur de 15 ans. Palmeiras a refusé ».

L’objectif de Palmeiras avec Endrick et Estevao