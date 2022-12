Lewandowski, Messi, Endrick... Toutes les infos mercato du 2 décembre

La rédaction

Alors que le mercato hivernal ouvrira ses portes début janvier après la Coupe du Monde au Qatar, Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

Le PSG va faire une offre pour Messi

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi est actuellement focalisé sur la Coupe du monde qu'il dispute avec l'Argentine, et ne prendra donc aucune décision avant la fin du Mondial. Néanmoins, du côté du PSG, on prépare déjà l'offre pour Lionel Messi. Et selon Rudy Galetti, il s'agira d'une proposition basée sur un contrat d'une saison plus une autre en option.



Nouveau rebondissement pour Cristiano Ronaldo

Alors que MARCA annonçait que l'arrivée de Cristiano Ronaldo à Al-Nasr était en excellente voie, Matteo Moretto jette un froid sur ce dossier. En effet, malgré l'offre pharamineuse, estimée à 200M€ par an, le Portugais ne serait pas très chaud à l'idée de rejoindre le championnat saoudien.



Le PSG a bien dégainé pour Endrick

Toujours décidé à préparer l'avenir du PSG, Luis Campos espère réussir à recruter Endrick, la pépite de Palmeiras. Et Mundo Deportivo confirme que le club de la capitale a bien dégainé une offre avoisinant les 50M€, bonus compris, pour celui qui est considéré comme le nouveau Neymar. Des montants qui auraient d'ailleurs refroidi le FC Barcelone dans ce dossier.



Mbappé a tenté Lewandowski au PSG