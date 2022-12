Mercato - PSG : Henrique a plombé un coup en or, Mbappé va halluciner

Arthur Montagne

L'été dernier, après la prolongation de Kylian Mbappé, le PSG s'est lancé sur le mercato afin de trouver des renforts capables d'épauler l'international français. Dans cette optique, la piste menant à Robert Lewandowski a été étudiée. En vain, puisque l'international polonais a finalement rejoint le FC Barcelone. Et Antero Henrique aurait été un problème dans ce dossier.

En toute fin de saison dernière, le PSG a réussi à prolonger le contrat de Kylian Mbappé qui s'achevait pourtant le 30 juin 2022. Le Real Madrid avait fait le forcing pour le recruter. En vain puisque l'attaquant français a préféré poursuivre l'aventure à Paris. Et afin de convaincre Kylian Mbappé, le PSG lui avait promis un mercato d'envergure mené par Luis Campos, qui a remplacé Leonardo. Plusieurs noms ronflants ont été suivis par le PSG à l'image de Bernardo Silva, comme révélé par le10sport.com, ou encore de Robert Lewandowski.

Le PSG voulait Lewandowski pour épauler Mbappé

Et pour cause, Kylian Mbappé n'est jamais meilleur que lorsqu'il évolue à côté d'un vrai attaquant de pointe. C'est la raison pour laquelle, l'international français a lui-même tenté de convaincre Robert Lewandowski de le rejoindre au PSG, d'après Le Parisien . Les deux hommes auraient discuté de l'éventualité de former cet énorme duo et le Polonais aurait été séduit. Un transfert qui semblait dans les cordes du PSG sur le plan économique, puisque le transfert était estimé à 50M€. Dans les négociations aussi le club de la capitale était confiant puisque le joueur voulait quitter le Bayern Munich et Luis Campos s'entend très bien avec Pini Zahavi, l'agent de Robert Lewandowski, qui est également bien implanté à Paris depuis le transfert de Neymar en 2017.

Le comportement d'Henrique interroge