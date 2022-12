Mercato - PSG : Pour Mbappé, Macron est interpellé par... le clan Biden !

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Malgré l’intérêt plus que prononcé du Real Madrid, Kylian Mbappé a fini par faire le choix de prolonger avec le PSG. Une décision motivée notamment par le rôle d’Emmanuel Macron, le président de la République, qui l’a appelé pour le convaincre de rester. Un geste fort qui a fait plaisir à Anthony Blinken, chef de la diplomatie américaine.

Le feuilleton aura duré plus d’un an mais le PSG a fini par obtenir gain de cause. Après de longs mois de négociations, Kylian Mbappé a prolongé son contrat avec le club de la capitale. Longtemps attiré par le Real Madrid, l’international français a fini par refuser de filer dans le club madrilène pour privilégier le PSG.

Macron a appelé Mbappé pour qu’il prolonge

Une prolongation qui s’est jouée dans les hautes sphères, à tel point qu’Emmanuel Macron, le président de la République, a lui aussi fait son maximum pour convaincre Kylian Mbappé de rester au PSG. « Il m'a appelé pour me dire : 'Je sais que tu veux partir. Je veux te dire que tu es aussi important en France. Je ne veux pas que tu partes. Tu as la possibilité d'écrire l'histoire ici. Tout le monde t'aime'. J'ai répondu que j'appréciais, parce que c'était vraiment fou. Le président vous appelle et veut que vous restiez », avait révélé Mbappé dans un entretien accordé à Sports Illustrated .

«Monsieur le Président, merci de l'avoir gardé à Paris»