Mercato - PSG : Zidane à l’origine d’une incroyable bombe sur Mbappé

En 2017, alors courtisé par les plus grands clubs européens, Kylian Mbappé décide de quitter l’AS Monaco pour rejoindre le PSG. Ce n’était pourtant pas ce qu’avait annoncé le journaliste Stéphane Pauwels, allant jusqu’à parier ses deux bras et ses deux jambes. Alors que cette séquence a depuis suscité énormément de moqueries, le principal intéressé s’est expliqué, dévoilant d’où il avait eu ses informations pour l’avenir de Mbappé.

En explosant à l’AS Monaco, Kylian Mbappé était la principale attraction du mercato estival 2017. Le PSG, le FC Barcelone, le Real Madrid… Les plus grands clubs européens se sont arrachés les services du prodige de Bondy. Et finalement, au terme d’un très long feuilleton riche en rebondissements, c’est le PSG qui a raflé la mise pour Mbappé, devançant notamment le Real Madrid, qui semblait pourtant bien positionné.

« Je vous mets mes deux bras, mes deux jambes »

Stéphane Pauwels pensait d’ailleurs que Kylian Mbappé rejoindrait le Real Madrid ou resterait à l’AS Monaco. C’est ainsi qu’à l’été 2017, sur La Chaine L’Equipe , il avait lâché une sortie aujourd’hui devenue mythique : « Concernant Mbappé, ou il reste à Monaco ou il va à Madrid. Il ne va pas signer à Madrid pour rester encore un an à Monaco. Ou il signe à Madrid et il joue à Madrid. Ou il reste à Monaco. (...) Il n’ira jamais à Paris. Je vous mets mes deux bras, mes deux jambes. Pourquoi ? Parce que je suis en contact et je suis au courant du dossier ».

« Quand Zidane te dit cela… »