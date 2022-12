Mercato - OM : Après son transfert, Mandanda reçoit un hommage de son successeur

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Depuis le départ de Steve Mandanda l'été dernier, Pau Lopez est titulaire indiscutable dans les buts de l'OM. En grande forme cette saison, le gardien espagnol reconnaît que l'international français l'a beaucoup aidé depuis son arrivée à Marseille. L'ancien joueur de l'AS Roma a rendu hommage à Mandanda, admettant même que les deux avaient encore de très bonnes relations.

« L’Olympique de Marseille et Steve Mandanda ont décidé de se séparer d’un commun accord. L’OM tient sincèrement à remercier Steve pour tout ce qu'il a apporté au club depuis 2007. Avec 613 matchs sous le maillot olympien, il est incontestablement entré dans la légende olympienne ». C'est avec ce communiqué sans saveur que l'OM avait annoncé la fin de l'aventure entre Steve Mandanda, joueur le plus capé de l'histoire du club, et l'OM. Une annonce très brève qui avait fait grincer des dents.

Pau Lopez s'est imposé à l'OM

Pour prendre la relève de Mandanda, l'OM n'a pas eu besoin de recruter puisque Pau Lopez était déjà là. Désormais, l'international espagnol est titulaire indiscutable et en pleine confiance. Décisif lors de plusieurs matchs, l'ancien gardien de l'AS Roma se sent très bien à Marseille.

« J’ai toujours de bonnes relations avec lui »