Transferts - PSG : Campos est dos au mur pour son mercato

Thomas Bourseau

En marge du mercato hivernal, Luis Campos pourrait bien connaître une grosse désillusion sur le marché des transferts avec Andrey Santos à cause de Chelsea. Et il se pourrait que les Blues jettent un énorme froid sur les plans du conseiller football du PSG avec Endrick par la suite.

Habitué à tenter de gros coups sur le marché des transferts pendant l’ère Roman Abramovich, Chelsea semblerait avoir changé de fusil d’épaule sur le marché des transferts. En effet, le plan du nouveau co-propriétaire Todd Boehly serait de saisir le maximum de belles opportunités sur le marché des jeunes talents selon 90min .

Chelsea proche de boucler un transfert à 15M€ souhaité par le PSG ?

Ce serait la raison pour laquelle le PSG semble être confronté à Chelsea pour deux pépites brésiliennes sur lesquelles le conseiller football parisien Luis Campos a posé les yeux. Le 21 juin dernier, le10sport.com vous révélait l’intérêt du dirigeant du PSG pour Andrey Santos, milieu de terrain de 18 ans de Vasco de Gama. Entre temps, Chelsea a fait irruption dans cette opération et, toujours selon les informations exclusives du 10sport.com, un transfert à 15M€ pourrait avoir lieu cet hiver pour que Santos arbore la tunique des Blues .

Mercato - PSG : Attendu par Campos, il demande son transfert https://t.co/HecvWrZ1dM pic.twitter.com/8mvBgDWniq — le10sport (@le10sport) December 1, 2022

En plus de Santos, Chelsea veut frapper fort avec Endrick