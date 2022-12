Transferts - PSG : Un compatriote de Neymar va snober le Qatar

Thomas Bourseau

Bien que Luis Campos ait rapidement activé la piste menant à Andrey Santos (18 ans) à son arrivée en juin dernier, le PSG pourrait manquer le coche en raison du bel avantage de Chelsea qui aurait pris la concurrence de vitesse.

D’ici le mercato hivernal, il semblerait que Luis Campos se trouve dans l’obligation de lancer une grosse offensive afin d'espérer boucler la venue d’Andrey Santos. À savoir, le milieu de terrain brésilien de 18 ans de Vasco de Gama et donc compatriote de Neymar, que le conseiller football du PSG courtise depuis son arrivée au Paris Saint-Germain en juin dernier comme le10sport.com vous le révélait le 21 juin 2022.

Le PSG distancé dans la course à la signature d’Andrey Santos ?

La cause ? La concurrence faisait déjà rage à l’époque avec le Genoa, Everton et surtout le FC Barcelone, mais depuis, il semble que Newcastle ait fait son petit bonhomme de chemin en discutant avec le club de Vasco de Gama depuis l’été dernier dans le cadre d’un transfert d’Andrey Santos pour le mercato hivernal d’après 90min .

Des discussions concluantes avec Chelsea pour un transfert cet hiver, le Barça ne travaillerait que pour l’été prochain

Pour autant, le10sport.com vous a dévoilé le 29 novembre que le transfert d’Andrey Santos ne devrait pas se produire du côté du PSG, mais pas non plus à Newcastle. Chelsea a pris les devants dans la course à la signature de Santos dernièrement et le montant de l’opération avoisinerait les 15M€. 90min est allé dans le sens de nos informations exclusives en expliquant que Chelsea aurait bel et bien effectué une approche pour le mercato hivernal auprès de Vasco de Gama lorsque le FC Barcelone ne songerait à n’attaquer que pour le mercato estival de 2023. Chelsea espèrerait rafler la mise après des discussions concluantes avec le club brésilien pour Santos.