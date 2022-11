EXCLU - Mercato : Courtisé par le PSG, Andrey (Vasco de Gama) file vers… Chelsea !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Chassé par de nombreuses écuries européennes, et notamment le PSG, Andrey Santos va bien quitter le Brésil dans quelques semaines. Selon nos informations, la pépite de Vasco de Gama est proche de s’engager avec Chelsea.

Le 21 juin dernier, en exclusivité, le10sport.com révélait l’intérêt du PSG pour une jeune pépite brésilienne qui venait de fêter ses 18 ans : Andrey Santos. Un milieu de terrain très prometteur qui évolue sous les couleurs de Vasco de Gama et à qui les observateurs prometteurs un avenir radieux. Dans les radars de Luis Campos, Andrey Santos a également vu des écuries ronflantes, notamment venues d’Angleterre, se pencher sur son cas. Mais le PSG se tenait prêt à se mêler à une chaude bataille dans laquelle on retrouve également Newcastle et le FC Barcelone.

Chelsea a été plus rapide

Après plusieurs mois de discussions, le PSG semble être distancé. A l’heure où nous écrivons ces lignes, Paris est en effet devancé par un club anglais : Chelsea. Nos sources indiquent qu’Andrey Santos file tout droit vers les Blues. Le club de Thiago Silva semble avoir été le plus rapide dans ses démarches vis-à-vis du joueur comme de Vasco de Gama.

EXCLU @le10sport : Le PSG se tient prêt pour Andrey Santos (Vasco de Gama)▶️ 5 clubs ont déjà dégainé, dont le Barça et Newcastle▶️ Paris n’a pas encore fait d’offre mais a signifié son vif intérêt ▶️ Transfert possible en janvier. Environ 20M€https://t.co/6FdUKFe03d — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) November 9, 2022

Un transfert à 15 millions d’euros

Si rien n’est encore officiellement signé, Andrey Santos est aujourd’hui proche de s’engager avec Chelsea. Le projet des Blues a été jugé plus cohérent avec les attentes du joueur que celui d’autres clubs, comme celui du PSG par exemple. Attendu pour janvier 2023, le prodige brésilien pourrait débarquer à Londres contre un chèque d’environ 15 millions d’euros. Une belle affaire à mettre au crédit des Blues, si aucun changement de dernière ne vient perturber ce dossier.

