EXCLU - Mercato : Nkunku à Chelsea, c’est bel et bien bouclé

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Forfait pour la Coupe du Monde avec l’équipe de France, Christopher Nkunku n’aura pas la chance de disputer le premier Mondial de sa carrière. En revanche, du côté de son avenir, les choses sont déjà réglées. Il portera les couleurs de Chelsea à compter du 1er juillet 2023. Voici nos informations sur le dossier.

Sélectionné par Didier Deschamps pour la Coupe du Monde, Christopher Nkunku ne verra malheureusement pas le Qatar comme prévu. Blessé, la pépite tricolore a dû déclarer forfait et ne connaîtra pas la joie de son tout premier Mondial. Pour se consoler, l’attaquant de Leipzig pourra toutefois se tourner vers l’avenir et sa future arrivée du côté de Chelsea. Selon nos informations, tout est en effet bouclé pour qu’il débarque chez les Blues à compter du 1er juillet 2023.

La selección francesa acaba de confirmar que Camavinga acaba de dejar sin mundial a su compañero Nkunku pero oye, el guarro de La Liga es Gavi. pic.twitter.com/8btRE1RO5h — Puyi (@_PUYlFCB) November 15, 2022

Une clause dans sa prolongation de contrat

Évoqué par Bild et L’Equipe , le transfert de Christopher Nkunku est bouclé. Et ce depuis sa prolongation de contrat avec le RB Leipzig. En effet, le 23 juin dernier, le Français s’est entendu avec ses dirigeants pour ajouter deux saisons de plus à son bail pour un contrat allant jusqu’en juin 2026, tout en incluant une clause libératoire fixée à une soixantaine de millions d’euros. De son côté, son agent, Pini Zahavi, a organisé sa sortie pour l’été 2023 en s’accordant sur les modalités d’un transfert avec Chelsea. Tout est bouclé depuis cet été entre toutes les parties.

Freund connaît bien Nkunku

Les récents changement dans l’organigramme de Chelsea n’y changeront rien. Christopher Nkunku sera un joueur des Blues dans quelques mois. Et la présence de Christoph Freund, nouveau directeur sportif du club londonien, ne fait que renforcer les opérations. Anciennement aux commandes du RC Salzbourg, il connaît bien le profil de Nkunku puisqu’il a participé à son arrivée à Leipzig.



Chassé par de nombreuses écuries européennes ces derniers mois, toutes séduites par des statistiques assez bluffantes (impliqué dans 33 buts en Bundesliga en 2022, 50 toutes compétitions confondues en 56 rencontres…), Christopher Nkunku a choisi Chelsea. Quant à une arrivée en cours de saison, c’est non. Ce sera à partir du 1er juillet 2023.