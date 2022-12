Mercato - PSG : Mbappé a tenté un transfert légendaire à Paris

Arthur Montagne

L'été dernier, le PSG a réussi à prolonger le contrat de Kylian Mbappé qui s'est empressé de se mettre en quête de nouveaux joueurs pour le club de la capitale. Dans cette optique, l'international français, qui souhaite absolument être associé à une vraie pointe, aurait tenté de convaincre Robert Lewandowski de le rejoindre à Paris.

Après un très long feuilleton, le PSG a finalement réussi à convaincre Kylian Mbappé de signer sa prolongation de contrat alors que le Real Madrid a fait un énorme forcing pour l'attirer libre. Et afin d'inverser la tendance, le club de la capitale avait notamment promis à son attaquant un mercato de folie.

Mercato - PSG : Zidane à l’origine d’une incroyable bombe sur Mbappé https://t.co/ll7PeFJbMm pic.twitter.com/iDooutpbte — le10sport (@le10sport) December 2, 2022

Mbappé a discuté avec Lewandowski

Première piste brûlante, celle menant à Robert Lewandowski. Kylian Mbappé n'a jamais caché son souhait d'être associé à un buteur de renom. Et alors que le PSG avait activé cette piste, l'attaquant du PSG a rencontré l'avant-centre polonais comme le révèle Le Parisien . Les deux hommes auraient discuté d'un éventuel transfert au PSG lors de la soirée de lutte contre le sida organisée le 26 mai par l’association américaine amfAR en marge du Festival de Cannes.

Des retrouvailles dimanche

Robert Lewandowski a finalement rejoint le FC Barcelone et Kylian Mbappé s'est retrouvé sans pivot ce qui l'avait poussé à s'agacer en interne. Et les deux attaquants se retrouveront dimanche à 16h à l'occasion du huitième de finale de la Coupe du monde entre l'équipe de France et la Pologne.