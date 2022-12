Mercato - PSG : Campos travaille dessus depuis son arrivée, ce transfert lui échappe

Thomas Bourseau

Pourtant dans le viseur de Luis Campos depuis le début du mercato estival, Andrey Santos (18 ans) serait sur le point de filer entre les doigts du conseiller football du PSG pour… s’engager à Chelsea cet hiver.

Depuis son arrivée au poste de conseiller football du PSG le 10 juin dernier, Luis Campos semble avoir coché plusieurs noms sur sa short-list qui semblent toujours être d’actualité à ce jour. C’est notamment le cas de Milan Skriniar dont le dossier est plutôt épineux et celui d’Andrey Santos. Pour ce qui est du milieu de terrain brésilien de 18 ans, Vasco de Gama pourrait jouer un sale tour au conseiller football du PSG.

Mercato - PSG : Coup de tonnerre pour Skriniar, Campos a une occasion en or https://t.co/imYDWMBggC pic.twitter.com/uCNWG6FXqp — le10sport (@le10sport) December 2, 2022

Chelsea proche de boucler le transfert de Santos ?

Comme le10sport.com vous l’a révélé le 29 novembre dernier, après vous avoir affirmé l’intérêt du PSG le 21 juin dernier, Chelsea est à présent idéalement placé pour rafler la mise dans la course à la signature d’Andrey Santos. Un transfert avoisinant les 15M€ pour le mercato hivernal semble être en bonne voie du côté de Chelsea.

Le PSG a perdu son bras de fer avec Chelsea