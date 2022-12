Transferts - PSG : Al-Khelaïfi interpelle Galtier et Campos pour le mercato

Amadou Diawara

Alors que le mercato hivernal ouvrira ses portes au mois de janvier, Nasser Al-Khelaïfi a déjà une position claire pour le recrutement du PSG. En effet, le président parisien estime qu'il ne faut recruter personne lors de la prochaine fenêtre de transferts hivernale. Christophe Galtier et Luis Campos devront donc se contenter de l'effectif actuel pour la deuxième partie de saison.

Lors du dernier mercato estival, Luis Campos s'est montré très actif sur le marché pour satisfaire les demandes de Christophe Galtier. En effet, le conseiller football du PSG a recruté à la fois Nordi Mukiele, Vitinha, Renato Sanches, Fabian Ruiz, Carlos Soler et Hugo Ekitike.

«Nous n'avons besoin de personne»

Pour la prochaine fenêtre de transferts, le PSG devrait se montrer beaucoup plus discret. En effet, Nasser Al-Khelaïfi a affirmé que son club ne devait recruter personne à la mi-saison.

«On doit garder la même équipe»