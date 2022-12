Mercato - OM : Longoria dit non à un gros transfert

Arnaud De Kanel

Le torchon brûle entre Gerson et l'OM. Les tensions du début de saison ne sont pas retombées entre le Brésilien et son entraineur Igor Tudor. Relégué sur le banc, Gerson voulait plier bagages et retourner à Flamengo. Avec la blessure d'Amine Harit, Pablo Longoria a revu ses plans et a refusé l'offre du club brésilien.

« On va aller voir ailleurs. C'est inévitable. On va s'organiser pour partir dès le prochain mercato. Si Gerson n'est plus important pour l'OM, alors on trouvera un club qui saura le valoriser. Plusieurs se sont déjà manifestés. On n'a eu aucune explication de la part du coach. C'est pour ça que je vais parler à Pablo (Longoria) aujourd'hui (lundi) pour savoir ce qu'il se passe. Physiquement, Gerson est en pleine forme mais il est triste et énervé. Et moi aussi ! » confiait Marcao, le père et agent de Gerson. Alors que son retour à Flamengo était quasi bouclé, Pablo Longoria s'y est opposé comme le10sport vous l'a révélé en exclusivité.

12M€, insuffisant pour convaincre Longoria

Le transfert de Gerson à Flamengo a coincé pour des raisons financières. D'après nos informations, Pablo Longoria réclame 20M€ pour céder l'ancien cadre de Jorge Sampaoli. L'offre la plus haute proposée par le club brésilien a atteint 12M€, une somme jugée insuffisante par le président de l'OM qui reste campé sur sa position et n'entend pas craquer.

EXCLU @le10sport : Flamengo propose 12 M€ pour Gerson, l’OM ne transige pas du tout et veut 20. Forte chance de voir le Brésilien terminer la saison à Marseillehttps://t.co/rR4RlyTguO — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) November 30, 2022

Gerson dans l'attente

A moins d'une offre revue à la hausse côté Flamengo, Gerson ne devrait pas retourner au Brésil. Le Brésilien pourrait même être réintégré dans l'équipe d'Igor Tudor, à l'instar de Dimitri Payet, à cause de la blessure d'Amine Harit. Les premiers indices ne sont pas bons : Gerson n'a pas été convoqué pour le tournée hivernale de l'OM. Jorge Sampaoli serait à l'affût pour le convaincre de rejoindre le FC Séville. D'après les informations de Julio Miguel Neto, une réunion est prévue entre l'OM et le clan Gerson dans les prochains jours. Une chose est sûre : Pablo Longoria ne le lâchera pas pour moins de 20M€.