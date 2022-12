Équipe de France : L’hommage d’Emmanuel Macron après la défaite en finale

La rédaction

Après une finale historique, l’Équipe de France s’est inclinée aux tirs au but face à l’Argentine malgré un triplé de Kylian Mbappé. Dans le vestiaire, le Président de la République, Emmanuel Macron, a souhaité adresser la parole aux Bleus et remonter le moral des joueurs.

La déception était immense sur le visage des joueurs de l’Équipe de France après la défaite aux tirs au but face à l’Argentine, malgré un triplé de Kylian Mbappé. Après la rencontre, le Président de la République, Emmanuel Macron, était descendu sur le terrain pour remonter le moral des joueurs, dont l’attaquant du PSG. Il a ensuite tenu un discours dans le vestiaire des Bleus .

Fiers de vous. pic.twitter.com/9RMjIGMKGU — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 18, 2022

« Vous avez fait rêvez des millions de Françaises et de Français »

Dans une vidéo publiée sur son compte Twitter, Emmanuel Macron a souhaité rendre hommage aux joueurs lors de son discours dans le vestiaire de l’Équipe de France. Le Chef de l’État a notamment assuré que le pays saluait leurs performances et leurs parcours. « Vous avez fait rêvez des millions de Françaises et de Français jusque-là Et encore aujourd'hui, ils ont vibré. Et vous avez fait rêver des milliards de gens qui ont regardé ce match. Parce que vous avez fait du grand football, et du grand sport »

« Vous n'y pouvez rien mais vous avez eu le cœur »

Emmanuel Macron poursuit : « Dans la vie, c'est pareil, il manque un truc, c'est la vie, c'est le sport. Ça, vous n'y pouvez rien mais vous avez eu le cœur, la faim, l'envie et le talent d'y aller. Rien que pour ça, je voulais venir vous voir pour vous dire merci. Vous avez fait rêver des Françaises et des Français qui en avaient besoin »

« Ce soir, ça va être dur mais demain on repart à l’assaut »