Équipe de France : Après la finale, le vestiaire de l’Argentine s’en prend à Mbappé (vidéo)

Au terme d’une finale de Coupe du monde historique, l’équipe de France s’est inclinée aux tirs au but malgré un triplé de Kylian Mbappé. Un dénouement cruel pour les Bleus qui avaient su revenir au score. Après la rencontre, l’attaquant du PSG a été ouvertement chambré par les joueurs argentins.

Il s’en est fallu de peu pour que l’équipe de France ne vienne broder une troisième étoile au-dessus de son coq. Absents des débats pendant plus d’une heure, les Bleus avaient réussi à refaire leur retard de deux buts en à peine une minute grâce à un doublé de l’inévitable Kylian Mbappé. En prolongations, c’est encore l’attaquant du PSG qui a remis l’équipe de France à hauteur de l’Argentine en inscrivant un troisième but.

Dénouement cruel pour les Bleus

Malgré la prestation de haut vol de Kylian Mbappé qui aura fini cette Coupe du monde avec huit réalisations, l’équipe de France a dû s’incliner aux tirs au but, comme en 2006. Un scénario cruel vu le chemin parcouru par les Bleus . Encore plus dur pour Kylian Mbappé qui, après le match, s’est fait chambrer par le vestiaire argentin.

un minuto de silencio para mbappe que está muerto 😭😭😭 pic.twitter.com/rwPYafLUCR — loubrina ! ⭐⭐⭐ (@loubrinista) December 18, 2022

« Une minute de silence pour Mbappé qui est mort »