Équipe de France : Scandale, les Bleus victime d'une grosse erreur d'arbitrage ?

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Battue aux tirs au but face à l’Argentine en finale de la Coupe du monde, l’équipe de France aura du mal à digérer cette défaite plus que frustrante. Surtout que, d’après le règlement, le troisième but des Argentins aurait dû être refusé puisque deux remplaçants avaient pénétré sur la pelouse avant que Lionel Messi ne marque.

Dimanche dernier, l’équipe de France jouait sa deuxième finale de Coupe du monde de suite. Après une première mi-temps catastrophique, les Bleus étaient menés 2-0 par l’Argentine. Un retard que Kylian Mbappé a comblé en une petite minute. Ensuite, la rencontre a été irrespirable pour tout le monde, Lionel Messi a marqué le 3ème but argentin avant que Mbappé, encore lui, n’égalise une nouvelle fois.

Les Bleus tombent aux tirs au but

Il aura fallu une séance de tirs au but pour départager les deux équipes. Et à ce petit jeu, l’équipe de France ne l’emporte jamais sous le mandat de Didier Deschamps. Un dénouement dramatique pour les Bleus qui auront réalisé un parcours incroyable. Surtout qu’après la rencontre, Deschamps aurait pu se plaindre d’une étonnante décision de l’arbitre…

Coupe du monde 2022 : Sacré au Qatar, Lionel Messi lâche un message poignant https://t.co/1Hg484Z9IP pic.twitter.com/tUsyBV9Mju — le10sport (@le10sport) December 19, 2022

Le troisième but argentin aurait dû être refusé

En effet, d’après le règlement, le troisième but argentin aurait dû être invalidé. Au moment où Lionel Messi a poussé le ballon au fond des filets, deux remplaçants de l’Argentine étaient déjà sur la pelouse. Ce qui est, bien entendu, interdit par le règlement. L’arbitre polonais, Szymon Marciniak, aurait donc dû refuser ce but.